تكبد فريق مانشستر يونايتد هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، أمام ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

رقم كارثي

ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى فوز واحد من أصل ثماني مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كان على حساب إيبسويتش تاون بنتيجة 5-2 في الجولة الثانية، ليحصد سبع نقاط فقط، وهو أدنى رصيد له في هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 1986-1987، عندما جمع أربع نقاط.

استبعاد فرنانديز

واستُبعد صانع الألعاب ‌البرتغالي برونو فرنانديز من التشكيلة الأساسية بعد أن انتقد خطط مدربه مايكل كاريك في الهزيمة 4-1 أمام فريق كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

أهداف المباراة

افتتح بورنموث التسجيل عن طريق رايان في الدقيقة 38، ثم أضاف ماركوس تافيرنييه الهدف الثاني بعد خمس دقائق، قبل أن يوقع إيفانيلسون على الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

مستقبل كاريك في خطر

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، يواجه مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك خطر الإقالة من منصبه، بسبب النتائج الكارثية محلياً وقارياً.