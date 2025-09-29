يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وينطلق «ديربي القاهرة» في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس، لمواصلة انتفاضته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والدخول بقوة في دائرة المنافسة على المراكز الأولى، إذ يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويغيب عن «المارد الأحمر» في هذه المواجهة نجم خط الوسط إمام عاشور، بسبب إصابته بفايروس A، كما تحوم الشكوك حول مشاركة أحمد سيد «زيزو» بسبب معاناته من إصابة عضلية.

الزمالك يطمح في تعزيز الصدارة

في المقابل، يطمح الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا إلى استعادة نغمة الانتصارات، بعد تعثره في الجولة الماضية أمام وادي دجلة بالتعادل 1-1، والسعي لتأكيد صدارته للدوري على حساب غريمه التقليدي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، المصري البورسعيدي ووادي دجلة.