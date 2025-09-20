حقق الأهلي المصري فوزاً صعباً على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على استاد القاهر الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، بعد تسديدة قوية من محمود حسن «تريزيجيه» داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد بسام.

الأهلي يصعد 6 مراكز

بهذا الانتصار، كسر الأهلي سلسلة نتائجه السيئة بعد 3 مباريات دون فوز، ليتقدم 6 مراكز دفعة واحدة، ويستقر في المركز العاشر بجدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن، بعدما تلقى خسارته الثانية هذا الموسم.