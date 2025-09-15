في سلسلة من الأزمات التي يواجهها الأهلي المصري، أعلن النادي اليوم (الإثنين)، نقل نجمه إمام عاشور إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن إمام عاشور، اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية شاملة وتحاليل دقيقة لتحديد أسباب الآلام التي يعاني منها، مشيراً إلى أنه سيبقى تحت الملاحظة الطبية لمدة ثلاثة أيام.

الأزمات تتوالى

ولم تتوقف متاعب الأهلي عند الحالة الصحية لإمام عاشور، إذ كشف الجهاز الطبي عن معاناة اللاعب أحمد سيد «زيزو» من آلام في أعلى الفخذ ومنطقة العضلة الضامة، تعرض لها خلال مواجهة إنبي التي أُقيمت أمس (الأحد)، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقد اضطر الجهاز الفني لاستبداله، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي جديد (اليوم) لتقييم حالته.

نتائج مخيبة وتراجع مقلق

ويعيش المارد الأحمر فترة صعبة تُعد من الأسوأ في تاريخه الحديث، بعدما حقق فوزاً وحيداً فقط في أول 6 جولات من الدوري، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

الخطيب يغادر النادي

وفي ضربة لجماهير القلعة الحمراء، أعلن رئيس النادي محمود الخطيب، عدم ترشحه في الانتخابات القادمة، بسبب ظروفه الصحية، ما أثار حالة من القلق والحزن بين مشجعي النادي.