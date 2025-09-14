الدوري المصري.. الأهلي يواصل نزيف النقاط بتعادل «مُحبط» أمام إنبي

واصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل مُحبط مع مضيّفه إنبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «المقاولون العرب»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 34، بعد كرة عرضية متقنة أرسلها محمد هاني داخل منطقة الجزاء، قابلها محمود حسن (تريزيجيه) برأسية سكنت الشباك.

وأدرك إنبي التعادل في الدقيقة 65 عن طريق أحمد العجوز، الذي سدد ركلة جزاء على يمين الحارس محمد الشناوي.

بهذه النتيجة، يفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري، ليستقر في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط من 5 مباريات.

في المقابل، رفع إنبي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع من 6 لقاءات.