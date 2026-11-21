شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، في استمرار للعمليات العسكرية رغم التفاهمات الأمنية المعلنة بين الجانبين.

واستهدف الطيران الحربي بلدة كفرتبنيت، (السبت)، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، قبل أن يعاود استهداف الموقع بغارة أخرى بعد دقائق، وشن غارة على بلدة القنطرة، وفق ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية. ونفذ الجيش الإسرائيلي ثلاثة تفجيرات في منطقة وطى الخيام، مع تسجيل تحليق لطائرة مسيّرة فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.



وتتواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان منذ مطلع شهر نوفمبر، في مشهد يعكس هشاشة التفاهمات الأمنية بين بيروت وتل أبيب، واتساع الفجوة بين المسار الدبلوماسي والواقع الميداني. ولم يقتصر التصعيد على الغارات الجوية، بل شمل القصف المدفعي، وتفجير المنازل والمنشآت، وإطلاق النار، وتحليق الطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة. وتتركز الاعتداءات في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وصور، مع تكرار استهداف بلدات ومناطق حدودية، وسط مخاوف من استمرار الضغط العسكري على القرى والسكان ومنع عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.



جاءت هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، رغم التفاهمات الأمنية التي جرى التوصل إليها بوساطة أمريكية، والتي تضمنت ترتيبات تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد. وتجددت المواجهات في مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، لتشن الأخيرة عمليات عسكرية واسعة في لبنان، شملت غارات جوية وتوغلات برية واحتلال عدد من البلدات الحدودية. وفي يونيو الماضي، جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أعقبه تراجع في وتيرة الضربات الإسرائيلية، دون أن تتوقف العمليات العسكرية، وسط استمرار التوتر والمخاوف من تجدد التصعيد.