أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بمركز الملك عبدالله المالي، بما يمثل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مرفوضاً على سيادة المملكة، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف أراضي المملكة، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة، التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجددت مصر تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.