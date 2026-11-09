أكد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم (الإثنين)، متانة الشراكة الإستراتيجية بين سورية والأردن، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين أرسخ من أي خلافات أو عوارض طارئة، وأن أمن الأردن يمثل امتداداً لأمن سورية، في وقت اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وملاحقة شبكات التهريب وحماية الحدود المشتركة.



وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، إن العلاقات السورية الأردنية راسخة، وإن دمشق تتطلع إلى تطوير تجارة الحدود وتعزيز المصالح المشتركة، مؤكداً العمل على تنفيذ نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث درعا.



وأشار إلى أن الأردن أبدى انفتاحاً على معالجة ملف درعا بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن ما شهدته المحافظة شكل اختباراً للعلاقات بين البلدين.



من جانبه، أكد الصفدي أن العلاقات الأردنية السورية في أفضل حالاتها، وأن استقرار سورية جزء لا يتجزأ من استقرار الأردن، مشيراً إلى استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.



وأعرب الصفدي عن أسف بلاده لسقوط مدنيين في حادث درعا، مؤكداً أن الإرهاب خطر عابر للحدود، وأن مواجهته مسؤولية مشتركة، كما شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها قبل عامين.



وجاءت المباحثات خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السوري ـ الأردني في دمشق، بمشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى من الجانبين، لبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية وحماية المصالح المشتركة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم في أعقاب المحادثات، وفقاً لوزارة الخارجية الأردنية.



ويأتي الاجتماع في ظل توترات شهدتها الحدود المشتركة، عقب غارات جوية أردنية استهدفت ما وصفته عمّان بـ«قواعد إرهابية» في محافظة درعا في 26 أكتوبر الماضي، وسط مساعٍ سورية أردنية لاحتواء تداعيات الحادث وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.