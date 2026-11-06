أعلنت السلطات الأوكرانية انقطاع الكهرباء في سبع مناطق من البلاد، بينها كييف، اليوم (الجمعة)، إثر هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة، في أحدث موجة هجمات تطال شبكة الكهرباء الأوكرانية.



ونقلت وكالة «رويترز»، عن نائب وزير الطاقة الأوكراني أرتيم نيكراسوف، قوله: إن الهجمات تسببت في انقطاعات جديدة للتيار الكهربائي في مناطق فينيتسا ودنيبروبتروفسك وجيتومير وزابوريجيا وكييف وخاركيف وتشيرنيهيف.



وأضاف أن الوضع لا يزال أكثر صعوبة في منطقة العاصمة كييف، حيث تواصل فرق المرافق فرض قيود على تشغيل شبكة الكهرباء نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. ولم يحدد المسؤول الأوكراني عدد السكان المتأثرين بالانقطاعات، أو المدة المتوقعة لاستعادة التيار بصورة كاملة. ولم يكشف تفاصيل عن المنشآت التي تعرضت للقصف أو حجم الأضرار في كل منطقة.



وتعكس الانقطاعات الجديدة استمرار الضغط على منظومة الطاقة الأوكرانية، التي تعرضت خلال الحرب لسلسلة هجمات استهدفت محطات توليد الكهرباء ومنشآت نقل الطاقة وتوزيعها. وتكتسب الأضرار التي لحقت بمنطقة كييف أهمية خاصة، نظراً إلى الكثافة السكانية في العاصمة ومحيطها، واعتماد الخدمات الأساسية على استقرار إمدادات الكهرباء. وتضطر السلطات إلى فرض قيود إضافية على الاستهلاك أو إعادة توزيع الأحمال عندما تتضرر الشبكة، بهدف الحفاظ على استقرار الأجزاء التي لا تزال تعمل.



ولا تعني الانقطاعات المسجلة في المناطق السبع بالضرورة توقف الكهرباء عن جميع سكانها، إذ قد تختلف شدة الأضرار ومدد الانقطاع من موقع إلى آخر. وتأتي الهجمات مع دخول أوكرانيا موسم البرد، حين يرتفع الطلب على الكهرباء والتدفئة، ما يزيد أهمية إصلاح المنشآت المتضررة وضمان استمرار الإمدادات.



ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تعرض قطاع الطاقة الأوكراني لأضرار واسعة، دفعت السلطات إلى تنفيذ إصلاحات طارئة والاستعانة بمساعدات خارجية لإعادة تشغيل بعض المنشآت. وتقول كييف إن استهداف البنية التحتية للطاقة يهدد حياة المدنيين ويعطل الخدمات الأساسية، بينما تواصل موسكو عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.