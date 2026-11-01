أكد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة أرخبيل سقطرى عبدالملك بن عقيل، أن البصمات التنموية السخية والمستمرة المقدمة من السعودية، عبر ذراعها التنموي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، أسهمت بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار التام لخدمات المياه، وتأمين وصولها اليومي لأكثر من 65 ألف مستفيد في مختلف مدن ومناطق الأرخبيل.



معالجة آثار «مكونو»



وأوضح بن عقيل في تصريحات لـ «عكاظ»، أن قطاع المياه في الأرخبيل شهد تحولاً مفصلياً منذ انطلاق مشاريع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الإنسانية والتنموية في العام 2018م، وتحديداً عقب الأضرار الفادحة التي خلفها إعصار «مكونو»، والتي طالت مصادر المياه وجرفت الحواجز المائية وهدمت عدداً من الآبار الرئيسية.

مدير مياه سقطرى



مشاريع إستراتيجية وتأهيل عيون المياه



وأشار مدير مياه سقطرى إلى أن المشاريع التنموية والإستراتيجية للبرنامج السعودي تمثلت في تنفيذ حزمة مشاريع ومنظومة مياه متكاملة، جاء في مقدمتها حفر وتجهيز آبار مياه حديثة لسد الفجوة الإنتاجية وتغطية العجز التمويني، إضافة إلى تأهيل خطوط النقل الرئيسية، وبناء حواجز مائية، وإنشاء خطوط نقل جديدة.

مشاريع مياه بدعم سعودي



مخزون استراتيجي و 65 ألف مستفيد



وأضاف أن البرنامج استكمل منظومة التنمية المائية بإنشاء خزانات إستراتيجية؛ لرفع الطاقة التخزينية وحفظ المياه المنتجة من الآبار والمنابع الطبيعية ثم إعادة توزيعها وانسيابها للمواطنين، وهو ما انعكس إيجاباً على حياة الأهالي والمستفيدين الذين يتجاوز عددهم 65 ألف نسمة.



استدامة التشغيل وتحديث الشبكات



وبين بن عقيل أن الدعم السعودي لم يقتصر على الإنشاءات التحتية وحفر الآبار وتزويدها بالمضخات والمولدات الكهربائية، بل امتد لضمان استدامة التشغيل اليومي عبر تزويد المؤسسة بمنح المشتقات النفطية بشكل مستمر حتى اللحظة، مما أوجد استقراراً نوعياً غير مسبوق في ضخ المياه، لافتاً إلى أن البرنامج قدم أيضاً دعماً لوجستياً بتمويل وتوريد أنابيب مائية متنوعة تم من خلالها استبدال الشبكات القديمة المتهالكة المصنوعة من الحديد المجلفن بأنابيب صحية حديثة ذات ضغط عالٍ في عدة مناطق حيوية.

مشاريع مياه للسعودية.



سقطرى تثمن الدعم السعودي



واختتم مدير مياه سقطرى حديثه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على التوجيهات الكريمة والرعاية المستمرة للشعب اليمني، مثمناً المتابعة والإشراف المباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر، ومثنياً في الوقت ذاته على جهود الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة سقطرى في تذليل الصعاب ودعم القطاعات الخدمية والحيوية بالأرخبيل.