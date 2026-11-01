ألقت قوات الأمن السورية القبض على خلية إرهابية في دير الزور تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مؤلفة من شخصين، إثر متابعة استخباراتية دقيقة.

وأفادت قوى الأمن الداخلي السوري -وفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء- أن التحقيقات بيّنت تورط الموقوفَين في تنفيذ سلسلة عمليات اغتيال بالمحافظة، كان آخرها استهداف عنصر تابع لوزارة الدفاع بطلق ناري بالقرب من جامع الرشيد في مدينة الميادين، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مصادرة أسلحة وذخائر عُثر عليها داخل مخبأ الخلية، فيما تتابع الجهات المختصة تحقيقاتها مع الإرهابيين لكشف ارتباطاتهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

وكان جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أحبط في السادس عشر من الشهر الماضي مخططاً لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق، كانت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تستعد لتنفيذه.