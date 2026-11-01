فاز فريق طرابزون سبور على ضيفه غازي عنتاب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

صلاح يغيب عن التسجيل

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة مع فريق طرابزون سبور، لكنه غاب عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، تحت أنظار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجد في ملعب «بابارا بارك»، قبل عقد جلسة مع صلاح لتصفية الأجواء بعد الأزمة الأخيرة مع مدرب منتخب مصر حسام حسن، بحسب تقارير صحفية.

ثنائية بتوقيع سافيتش وموتشي

وجاءت ثنائية طرابزون سبور بتوقيع ستيفان سافيتش وإرنست موتشي، في الدقيقتين 45+2 و61، ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.