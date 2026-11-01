حقق فريق أرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

هافيرتز يسجل هدف الفوز

جاء هدف أرسنال في الدقيقة 16، بعدما أرسل ديكلان رايس عرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاي هافيرتز بتسديدة سكنت الشباك.

أرسنال يكسر عقدة 14 عاماً

وبحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، حقق أرسنال الفوز على ليفربول في مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب «أنفيلد» للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عاماً.

أرسنال ينفرد بالصدارة

بهذه النتيجة، رفع أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، رصيده إلى 24 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب «البريميرليغ»، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، الذي خسر مباراتيه الأخيرتين.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الخامس، بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.