استهل فريق الأنصار مشواره في دوري الدرجة الثالثة بفوز ثمين على ضيفه الغزوة 2-1، في الجولة الأولى من المسابقة، وسجل هدفي الأنصار محمد المطيري في الدقيقتين الأولى و38، في مباراة شهدت حالتي طرد، الأولى للاعب الأنصار محمد الشنقيطي، والثانية لعبدالله النخلي لاعب الغزوة.



وبهذا الفوز، ارتقى الأنصار لوصافة المجموعة الرابعة مؤقتاً قبل نهاية مباريات الجولة، وفي المقابل، تعثر أحد على ملعبه بخسارته أمام ضيفه قرية العليا بهدفين دون رد، ليتذيل ترتيب المجموعة مؤقتاً.



وتأمل جماهير المدينة المنورة في استعادة الفريقين لبريقهما والصعود إلى دوري الدرجة الثانية الموسم القادم، بعد تراجع كبير في السنوات الأخيرة، حيث هبط الأنصار إلى الثانية عام 2020 ثم إلى الثالثة عام 2025، فيما هبط أحد من الدوري الممتاز إلى الثالثة خلال 7 أعوام، بعد هبوطه للأولى عام 2019، ثم للثانية عام 2025، وأخيراً للثالثة هذا العام 2026 بعد موسم واحد فقط في الثانية.