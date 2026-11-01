أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستقبال أي مكالمة هاتفية من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدداً على أن موسكو لا ترفض إجراء محادثات مع كييف.



ورداً على سؤال بشأن احتمال إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: «أعتقد أنه سيرد بالتأكيد، فبوتين لم يرفض قط إجراء محادثات»، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء.



يذكر أن بوتين وزيلينسكي لم يجتمعا منذ شهر ديسمبر العام 2019.



وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كشف انفتاح بوتين على الحوار، مشيراً إلى أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصال من زيلينسكي. لكن مسؤولين أوكرانيين يعتقدون أن موسكو تحاول من خلال هذا الطرح تفادي اجتماع مباشر بين الرئيسين، معتبرين أن المحادثة الهاتفية لن تحقق تقدماً ملموساً في الملفات الشائكة، خصوصاً القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية، بحسب ما نقلته صحيفة «كييف إندبندنت».



وتواصل كييف المطالبة بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين، معتبرة أن القضايا الأكثر تعقيداً في الحرب لا يمكن حسمها عبر مكالمة هاتفية أو اجتماعات فنية فقط. وقال زيلينسكي إن القضايا المتعلقة بالأراضي يجب أن تُناقش على مستوى قادة الدول، مؤكداً أن ممثلي الوفود التفاوضية لا يملكون صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأنها. ورفضت أوكرانيا فكرة عقد اللقاء في موسكو، ودعت إلى أن يكون في مكان محايد.



ولا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ فبراير 2022 متواصلة، وسط خلافات بشأن الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تضمن استقرار أي اتفاق محتمل.