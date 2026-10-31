في امتدادٍ متواصل للمبادرات الإنسانية والتنموية التي تقدمها السعودية لليمن، شُهدت مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، (الخميس)، إطلاق الورشة الافتتاحية لمشروع «من الغذاء إلى الصمود» (FuTuRe)، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP).



ويستهدف المشروع في مرحلته الرابعة تنفيذ حزمة متكاملةً من المشاريع المستدامة للنهوض بالبنية التحتية الإنتاجية؛ يشمل ذلك إعادة تأهيل وتحسين مرافق مركز الإنزال السمكي في «رخوت»، وإنشاء وحدة متكاملة لإنتاج الثلج لدعم وتحسين سبل معيشة أكثر من 600 صياد، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل نحو 3000 متر من قنوات الري للرفع من كفاءة إدارة المياه، واستصلاح 10 هكتارات من الأراضي الزراعية، وتأهيل بئرين مع تشييد 5 منظومات ري حديثة تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية 28 هكتاراً زراعياً، إلى جانب بناء قدرات المزارعين وتدريبهم على الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.

جان من الورشة الذي يقيمها البرنامج في حضرموت



ويهدف المشروع بشكل رئيسياً إلى استدامة الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، عبر تمكين الأصول الإنتاجية في قطاعات المياه والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى تقديم المساعدات النقدية المشروطة للمستفيدين.



وأشاد مدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مساندة القطاعين الزراعي والسمكي، مؤكداً أن المخرجات والنجاحات التي تحققت في المراحل السابقة انعكست بشكل مباشراً وملموساً على تحسين معيشة الصيادين والمزارعين.



وثمّن مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري، البصمات التنموية لـ «سلمان للإغاثة» ودوره المحوري ومساهماته الفاعلة في إعادة إحياء القطاعات الحيوية التي تضررت جراء الحرب في اليمن.