استدعت الكويت اليوم الأربعاء، سفير إيران محمد توتونجي وسلمته مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن سفارة بلاده لدى دولة الكويت وما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان استدعى اليوم سفير إيران لدى دولة الكويت محمد توتونجي وسلّمه مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن سفارة بلاده لدى دولة الكويت وما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت ومساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.



وجدد نائب وزير الخارجية وفق بيان صادر عن الوزارة رفض دولة الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية، مشدداً على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا سيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فضلاً عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.