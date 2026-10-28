اعتبر زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي غادي آيزنكوت أن بلاده دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، مؤكداً أن نتائج التصويت تعكس رفض الناخبين استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، بعدما فقد ثقة الشعب الإسرائيلي.

وقال آيزنكوت، خلال مؤتمر صحفي أعقب صدور استطلاعات نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم المعارضة، إن الحياة السياسية لنتنياهو انتهت، متهماً إياه بترسيخ «ثقافة الكذب والفشل».

وتعهد بالعمل على تشكيل حكومة مستقرة تمثل مختلف أطياف المجتمع الإسرائيلي، محذراً من أن إجراء انتخابات جديدة سيكون خطأ، ومشيراً إلى أن الحكومة التي يسعى لتشكيلها ستواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

تعهدات أمنية ومرحلة جديدة

وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكد آيزنكوت أن حكومته ستكون ملتزمة بتقويض حركة حماس والقضاء عليها، معتبراً أن إسرائيل تتجه نحو عهد جديد.

ورغم تأكيده أن اتجاه تصويت الناخبين أصبح واضحاً، شدد آيزنكوت على ضرورة انتظار النتائج النهائية، خصوصاً أن استطلاعات إغلاق صناديق الاقتراع أظهرت في تحديثاتها تبايناً وتقارباً بين المعسكرين، قبل أن تشير بعض التقديرات إلى تقدم المعارضة.

تعادل المعسكرين في استطلاعات الانتخابات

وأظهرت استطلاعات أعلنتها هيئة البث الإسرائيلية تعادل المعارضة ومعسكر نتنياهو بحصول كل منهما على 51 مقعداً، مقابل 18 مقعداً للأحزاب العربية.

وأُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية بنسبة مشاركة بلغت 77.7%، وهي الأعلى منذ عام 2001، فيما أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن نتائج التصويت ستصدر تدريجياً، وفقاً لـ«العربية».

وتُعد هذه الانتخابات أول اختبار انتخابي لنتنياهو منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما أعقبها من حرب على جبهات متعددة، في ظل انقسامات سياسية بشأن أداء الحكومة وملفات الأمن والخدمة العسكرية.

وتتركز التحديات أمام المعسكرين في تأمين أغلبية 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط تشتت أصوات المعارضة وتعدد الأحزاب الصغيرة التي قد تؤدي دوراً حاسماً في ترجيح كفة المفاوضات.

ووفق النظام الانتخابي النسبي في إسرائيل، يتعين على القوائم الانتخابية تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% لدخول الكنيست، فيما قد تمتد مفاوضات تشكيل الحكومة لأسابيع في حال عدم حصول أي معسكر على أغلبية واضحة.