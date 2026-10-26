جددت باكستان موقفها الداعم للسعودية، بإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدفت منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك مواقع قريبة من المشاعر المقدسة.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صادر اليوم، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وعدّتها استخفافاً صارخاً بحرمة أقدس المواقع الإسلامية وتهديداً لأمن المدنيين وسلامتهم.

وشددت باكستان على تضامنها الراسخ مع السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مجددة التزامها الثابت بتحالف مكة ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أراضي المملكة ومقدساتها.

كما أكدت دعمها لجهود السعودية في الدفاع عن أمنها الوطني، بما في ذلك حماية الحرمين الشريفين من أي اعتداء أو تهديد خارجي، مشددة على رفضها لجميع الأعمال التي تستهدف أمن المملكة أو تمس حرمة الأماكن المقدسة.