أغلقت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر، في خطوة قالت مصادر إنها تهدف إلى إعادة تقييم الترتيبات الأمنية داخل المنفذ، وسط تقارير عن توجه حكومي لإغلاق منافذ أخرى على الحدود الإيرانية خلال الأيام القادمة.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في المنفذ تأكيدهما وقف حركة العبور، فيما أوضح مصدر آخر أن القرار يأتي لمراجعة الإجراءات الأمنية، دون تحديد موعد لاستئناف العمل أو الكشف عن جميع التفاصيل المرتبطة بالإغلاق.



ويُعد منفذ الشيب، الواقع في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، أحد المعابر الرئيسية التي تربط البلدين، ويؤدي دوراً مهمّاً في حركة المسافرين ونقل البضائع والتبادل التجاري بين العراق وإيران.



توجيهات لإغلاق المنافذ تدريجياً



وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإغلاق منفذ الشيب، على أن تبدأ السلطات لاحقاً إغلاق عدد من المنافذ الحدودية مع إيران بصورة تدريجية.



ولم تتضح بعد الأعداد النهائية للمعابر التي ستشملها الإجراءات، من بين ستة منافذ حدودية تربط البلدين، كما لم يُعلن جدول زمني محدد لتنفيذ الخطوات القادمة.



ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه أهمية الإجراءات الرقابية والأمنية على الحدود، خصوصاً في ما يتعلق بحركة الشاحنات والبضائع، ومراقبة عمليات العبور ومنع تهريب المواد المحظورة.



وسبق أن أغلقت السلطات العراقية، خلال سبتمبر الماضي، عدداً من المعابر مع إيران، بينها الشيب والشلامجة والمنذرية، بصورة مؤقتة لمراجعة الإجراءات الأمنية والإدارية.



وعزت المصادر التي تحدثت إلى «رويترز» القرار إلى ضرورة إعادة تقييم الترتيبات الأمنية في منفذ الشيب.



تداعيات محتملة على حركة التجارة



ولا تزال مدة الإغلاق غير محددة، كما لم تتضح تفاصيل الاستثناءات المحتملة أو الإجراءات البديلة للشحنات والمسافرين المتأثرين بالقرار.



وتترقب الأوساط التجارية والحدودية ما ستعلنه السلطات العراقية بشأن استئناف العمل في المنفذ أو توسيع نطاق الإغلاق ليشمل معابر أخرى، في ظل استمرار مراجعة الترتيبات الأمنية على الحدود مع إيران.