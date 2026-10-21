يتوقع أن يطرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم (الأربعاء)، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة محدثة لإنهاء حرب أوكرانيا، عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوسلو.



وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن مبعوث البيت الأبيض سيلتقي بوتين في مدينة سان بطرسبرغ، وسيعرض عليه مقترحاً مُحدّثاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وسينضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب ومستشاره، إلى الاجتماع افتراضياً.



ويأمل البيت الأبيض أن يظهر بوتين استعداداً أكبر لتقديم تنازلات، بعدما وافق ترمب على رفع العقوبات المفروضة على مبيعات الديزل الروسي، واتخذ خطوات أخرى رحبت بها موسكو.



ويصل ويتكوف إلى روسيا بعد يوم من المحادثات في أوسلو بالنرويج، مع زيلينسكي، إلى جانب زعيمي النرويج وفنلندا وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».



وقال زيلينسكي، أمس (الثلاثاء)، إن الخطوة التالية ينبغي أن تكون عقد اجتماع ثلاثي يضمه إلى بوتين وترمب، وهو صيغة رفضتها روسيا حتى الآن. وأفاد مسؤول أمريكي بأن واشنطن تأمل أن يتيح المقترح الجديد «مساراً نحو مفاوضات ثلاثية مباشرة ومفاوضات متعددة الأطراف على نطاق أوسع». وأعلن عقب الاجتماع أنه مستعد لوقف ضربات مصافي النفط الروسية، إذا اتخذت موسكو خطوات مماثلة.



وركزت المناقشات في أوسلو على إعداد مقترح موحد بشأن «اتفاق إطاري» لإنهاء الحرب. وقال المسؤول الأمريكي إن أوكرانيا قدمت أفكاراً ومقترحات جديدة نوقشت بالتفصيل، مضيفاً أن الأطراف أحرزت تقدماً ملموساً، وأصبحت تتمتع «بتوافق قوي على مستوى فرق العمل» بشأن الخطوات القادمة.



وحسب مصدر مطلع على المحادثات، انضم كوشنر إلى الاجتماع افتراضياً، وجدد مطلب ترمب بأن توقف أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية. وذكر المصدر: «كان جاريد مباشراً للغاية».



وكان ترمب، أعلن (الثلاثاء)، أن روسيا ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن رغبة زيلينسكي في إنهاء الحرب. وأضاف: «إذا لم يكن يريد ذلك، فسيكون الأمر سيئاً للغاية. نريد من زيلينسكي إبرام اتفاق. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فستزداد الأمور سوءاً بالنسبة إلى أوكرانيا».



وكشف مسؤول أمريكي لـ«رويترز» أن أوكرانيا طرحت أفكاراً ومقترحات جديدة خلال محادثات أوسلو، وأن المشاركين أحرزوا «تقدماً ملموساً» نحو تحديد نهج منسق للتعامل مع روسيا.



وأضاف المسؤول أن المحادثات شملت «العناصر الرئيسية لإطار سلام شامل»، بما في ذلك ضمانات أمنية لأوكرانيا وخطة اقتصادية لما بعد الحرب وبنية أمنية أوروبية أوسع نطاقاً. وأكد أن ويتكوف سيسعى إلى «إيجاد مسار نحو مفاوضات ثلاثية مباشرة».