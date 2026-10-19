حذر الزعيم القبلي اليمني سعيد بن عشيم العولقي، من تحركات مشبوهة تقودها عناصر من أبناء شبوة «المتحوثين» الموجودين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، كاشفاً في تصريح لـ«عكاظ»، قيام تلك العناصر باستقطاب وتجنيد أربع كتائب من أبناء المحافظة وزرعهم داخل المجتمع المحلي، وذلك مقابل مبالغ مالية ورواتب شهرية تتراوح بين 100 و500 ريال سعودي.



تكتيكات إرهابية واستهداف للقيادات



وقال بن عشيم الذي يعد أحد زعماء قبائل العوالق، إن المهام الموكلة لهذه الخلايا التخريبية تتنوع بين تصنيع العبوات الناسفة وزراعتها على الطرقات الرئيسية، ورصد التحركات العسكرية، إضافة إلى تنفيذ عمليات استهداف غادرة للمواكب والقيادات العسكرية والأمنية بحسب أهمية الشخصيات المستهدفة.



وأشار بن عشيم إلى تصاعد حوادث استهداف الأطقم العسكرية على الطرقات خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها حادثان وقعا خلال اليومين الماضيين، وصولاً إلى الاعتداء الإرهابي المباشر والمجزرة الغادرة التي استهدفت أبناء شبوة في معسكر العلم، وأسفرت عن مقتل أكثر من 58 جندياً وإصابة ما يزيد على 200 آخرين.



دعوة لتحرك أمني عاجل



وشدد الزعيم القبلي على أن الصمت إزاء هذه التطورات الخطيرة بات يثير القلق، داعياً الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة شبوة إلى ضرورة التحرك العاجل، وتكثيف عمليات الرصد والاستخبارات والمتابعة الميدانية لكشف وتفكيك هذه الخلايا التخريبية وضبط المتورطين فيها وسوقهم إلى العدالة.



واختتم الزعيم القبلي تصريحه بالتأكيد على صمود أبناء المحافظة، قائلاً: «مهما استخدمت مليشيا الحوثي من أساليب الإرهاب، فإن ذلك لن يزيد شبوة وأبناءها إلا قوة وصلابة وتلاحماً»، مؤكداً أن الاعتداء الإرهابي الذي شهده معسكر العلم يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتصرفاً إرهابياً جباناً يعكس إفلاس المليشيا.