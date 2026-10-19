حمل وكيل محافظة شبوة علي محسن السليماني مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن الهجوم الذي استهدف المركز التدريبي في منطقة العلم، مبيناً أن الاعتداء الإرهابي الجبان أسفر عن مقتل 53 جندياً وإصابة أكثر من 200 آخرين من منتسبي دورات التدريب الخاصة بالأمن الداخلي في المحافظة.



وقال السليماني لـ «عكاظ»: السلطة المحلية بشبوة تحمل مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الجنائية والسياسية الكاملة عن هذا الاعتداء الإرهابي الآثم وما خلفه من خسائر بشرية جسيمة في صفوف أبناء المحافظة، معرباً عن إدانة السلطة بأشد العبارات لهذا الهجوم الذي يعكس الوجه الإرهابي والإجرامي للمليشيا الحوثية.



ولفت إلى أن شبوة ستظل عصية ولن يزيدها هذا العمل الجبان إلا إصراراً وثباتاً للدفاع عن المحافظة بأبنائها المرابطين في الثغور ومختلف الجبهات.



وأضاف السليماني: «إن هذا العمل الإرهابي لن يثنينا عن مواصلة معركتنا في مواجهة هذه المليشيا حيثما وجدت، ولن تنال منا أبداً؛ فكما لقّنتها شبوة درساً قاسياً في عام 2015 حين طردت الحوثيين ورفضت وجودها، تقف المحافظة اليوم يداً واحدة وصفاً واحداً لمواجهة التهديد الحوثي».



وحول تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي برعاية أسر القتلى والجرحى، قال السليماني: فوراً محافظ شبوة عوض بن الوزير نفذ التوجيهات وصرف رواتبهم بصورة عاجلة، إلى جانب التكفل الكامل بمعالجة الجرحى في المستشفيات العامة والخاصة، وتحويل الحالات التي تتطلب مراكز متخصصة.



وأشاد وكيل المحافظة بالهبة الشعبية والموقف الوطني المشرف لأبناء شبوة الذين توافدوا من كل المناطق إلى المستشفيات للتبرع بالدم والوقوف صفاً واحداً إلى جانب إخوانهم الجرحى، مؤكداً أن هذا التلاحم المجتمعي يوجه رسالة قاطعة بأن شبوة بأكملها تقف جداراً منيعاً ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأعرب وكيل شبوة عن شكره للسعودية على مواقفها الأخوية الصادقة وما تقدمه من دعم ومساندة مستمرة، مثمناً دور التحالف العربي بقيادة المملكة ودعمه اللا محدود للجيش والأمن اليمني.