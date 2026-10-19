قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته في وفاة عبدالعزيز بن عبدالعزيز الرشيد -رحمه الله-، وذلك خلال زيارته مقر العزاء بمدينة الرياض، يرافقه الأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.