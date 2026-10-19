قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته في وفاة عبدالعزيز بن عبدالعزيز الرشيد -رحمه الله-، وذلك خلال زيارته مقر العزاء بمدينة الرياض، يرافقه الأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
The Governor of Riyadh Region, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, offered his condolences and sympathies on the passing of Abdulaziz bin Abdulaziz Al-Rasheed - may God have mercy on him - during his visit to the mourning site in Riyadh, accompanied by Prince Mohammed bin Faisal bin Bandar and Prince Faisal bin Mohammed bin Faisal bin Bandar bin Abdulaziz.