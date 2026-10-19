حذّرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية الوسائط البحرية التقليدية في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر إلى الشواطئ اليمنية، مؤكدة أن هذه الأنشطة تشكّل تهديداً مباشراً لأمن اليمن والأمنين الإقليمي والدولي، وتعرّض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر.

تحذير من استغلال 4 أنواع من الوسائط البحرية

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان تحذيري، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تستغل الوسائط البحرية التقليدية، بما فيها «الزعيمة، والهوري، والجلبة، والسنبوك»، في تنفيذ عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية، محذّرة من مخاطر توظيف هذه الوسائط في أنشطة تهدّد الأمن والاستقرار.

رسالة مباشرة إلى ملاك السفن

ووجّهت قيادة التحالف تحذيراً إلى جميع ملاك الوسائط البحرية، شدّدت فيه على ضرورة عدم التعامل مع المليشيا الحوثية الإرهابية أو الانخراط في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر إلى الشواطئ اليمنية.

وأكدت أن هذا التحذير يأتي حفاظاً على أرواح ملاك الوسائط البحرية وسلامتهم وممتلكاتهم، في ظل المخاطر الناجمة عن استغلال المليشيا لهذه الوسائط في أنشطتها غير المشروعة.