أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الإثنين)، إدانته للاعتداءات الحوثية ضد السعودية. وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، إن بلاده تدين «بأشد العبارات» الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفيات ومصابين، مشيراً إلى أن من بين الضحايا معتمرين كانوا ضمن المسافرين عبر المطار، موضحاً أن «تركيا تقف إلى جانب السعودية وإخوتها السعوديين في مواجهة هذه الهجمات غير القانونية وغير الإنسانية».



وأشار إلى أن تركيا ستواصل خلال المرحلة القادمة الدفاع عن السلام على أساس الحلول التي تقودها دول المنطقة لمعالجة أزماتها وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وتأتي تصريحات أردوغان في أعقاب الإدانات الإقليمية والدولية للهجمات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص.



قررت السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار «حلف مكة الدفاعي»، بما يشمل نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة.