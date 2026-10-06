تواصل القوات المسلحة اليمنية انتصاراتها الميدانية المتلاحقة ضمن عمليات «فجر اليمن»، وحسمت اليوم (الثلاثاء) مواجهات ضارية بإحكام السيطرة التامة على موقعين استراتيجيين وسوق حيوي في مديرية حيفان جنوب شرقي محافظة تعز.



وأكد مصدر ميداني لـ «عكاظ» أن القوات المسلحة اليمنية نفذت هجوماً تكتيكياً خاطفاً نجحت خلاله في دحر مليشيا الحوثي الإرهابية، مما أسفر عن تحرير تبة المنظرة وتبة الزيادي، إضافة إلى تأمين سوق الخزجة الحيوي بالكامل، وسط انهيارات متلاحقة في صفوف الميليشيا.



وأوضح المصدر أن تحرير هذين الموقعين والسوق الحيوي يقطع خطوط إمداد رئيسية للميليشيا، ويمنح القوات تفوقاً نارياً وميدانياً يكفل تأمين المناطق المجاورة والتمدد نحو محاور جديدة، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن فرار عناصر الميليشيا وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



في غضون ذلك ، قتل نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي وأصيب 150 آخرون، خلال عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال.



وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في موجزه للمستجدات الميدانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن قوات المحور نفذت، الاثنين، 5 عمليات هجومية في جبهات الأربعين شمال المدينة، والأقروض جنوباً، والعنين وجبل حبشي غرباً، ومنطقة البيرين في أطراف الكدحة. وذكر المركز أن القوات المسلحة تمكنت خلال العمليات من إسقاط 5 طائرات مسيّرة للميليشيا، وتدمير وإعطاب 6 مركبات ودبابة.