أعلن المتحدث باسم رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن، (الإثنين)، تسلم العراق المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن انسحاب قواتها العسكرية من قاعدة بعشيقة في محافظة نينوى.



وأكد معن إمكانية استمرار التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل، بما يحفظ استقلال القرار العراقي، لافتاً إلى أن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخالص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على الأراضي العراقية.



وقال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني إن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه، إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني، يشكل الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد ودفع علاقاتها الإقليمية والدولية نحو آفاق أرحب من التعاون المثمر.



من جانبه، أكد قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار خالد التميمي عدم وجود أي قوة من التحالف الدولي تنفذ مهام داخل الأراضي العراقية منذ بداية 2026، مبيناً أن جميع الواجبات الجوية داخل العراق تنفذ باستقلالية تامة عن التحالف الدولي.



وأوضح أن طائرات مسيرة عراقية حلت محل طائرات التحالف في مهام الاستطلاع، وأن هناك مسحاً جوياً كاملاً يُنفذ يومياً لجميع الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن القوة الجوية نفذت 58822 واجباً خلال الحرب على عصابات داعش.



وأكد التميمي أن خطر الإرهاب بات محدوداً جداً في الوقت الحالي، بفضل يقظة المواطنين والقدرات الأمنية والجوية، كاشفاً عن مفاوضات مع دول أخرى لامتلاك طائرات متطورة، بينها «رافال»، بهدف بناء قوة جوية أكبر تحظى بمكانة مميزة في المنطقة.



ولفت إلى وجود محاولات للتصنيع المحلي للطائرات المسيرة، وإنشاء قيادة خاصة بهذا السلاح.



ومن المنتظر أن يطوي العراق في 30 من الشهر الجاري صفحة التعاون مع التحالف الدولي لدعم العراق في محاربة داعش، وإنهاء وجود القوات القتالية، والانتقال إلى علاقات ثنائية تقوم على اتفاقيات مع بعض دول التحالف، لدعم برامج التسليح وتدريب القوات الأمنية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات.



وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أعلن أمس مقتل إرهابيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة، والقبض على إرهابي ثالث في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك.