وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ«المثمر للغاية»، مؤكداً أن هناك أموراً هائلة ستحدث بين واشنطن وبكين.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس شي، بما يخدم الولايات المتحدة والصين، وستحدث أمور هائلة».
وأضاف: «مثل الجميع تقريباً، بدا أنه يؤيد إطلاق اسم أكثر دقة وأهمية على ما يُسمى بشكل سيئ وغير دقيق الذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الفائق»، موضحاً: «وسيكون ذلك فائقاً!». وأضاف أن «الجميع اتفق مساء أمس على ذلك أيضاً».
في غضون ذلك، أوضح السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيرديو، اليوم، أن الملف الإيراني كان حاضراً في المحادثات التي دارت بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مبيناً لشبكة «سي إن بي سي» أن ترمب أبلغ شي بأن أي مساعدة تقدمها الصين لإيران ستكون «غير مقبولة على الإطلاق».
وقال السفير الأمريكي إن ترمب وشي أجريا «محادثة صريحة جداً ومفتوحة»، مبيناً أن الرئيسين بدآ في تطوير علاقة تقوم على قدر من الثقة.
وكان الرئيس الأمريكي قد استقبل نظيره الصيني في البيت الأبيض، في أول زيارة لشي إلى واشنطن منذ 11 عاماً، وتصدرت ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان وإيران جدول أعمال القمة.
U.S. President Donald Trump described his meeting with Chinese President Xi Jinping today (Friday) as "extremely productive," emphasizing that significant things will happen between Washington and Beijing.
Trump wrote on his platform "Truth Social": "Extremely productive meeting with President Xi, benefiting both the United States and China, and significant things will happen."
He added: "Like almost everyone, he seemed to support a more accurate and important name for what is poorly and inaccurately called artificial intelligence, which is superintelligence," clarifying: "And it will be super!" He also mentioned that "everyone agreed on that last night as well."
Meanwhile, U.S. Ambassador to China David Perdue clarified today that the Iranian issue was present in the discussions between President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping, indicating to CNBC that Trump informed Xi that any assistance China provides to Iran would be "absolutely unacceptable."
The U.S. ambassador stated that Trump and Xi had a "very candid and open conversation," noting that the two presidents began to develop a relationship based on a degree of trust.
The U.S. President had welcomed his Chinese counterpart to the White House, marking Xi's first visit to Washington in 11 years, with trade, artificial intelligence, Taiwan, and Iran topping the summit's agenda.