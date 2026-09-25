وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ«المثمر للغاية»، مؤكداً أن هناك أموراً هائلة ستحدث بين واشنطن وبكين.


وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس شي، بما يخدم الولايات المتحدة والصين، وستحدث أمور هائلة».


وأضاف: «مثل الجميع تقريباً، بدا أنه يؤيد إطلاق اسم أكثر دقة وأهمية على ما يُسمى بشكل سيئ وغير دقيق الذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الفائق»، موضحاً: «وسيكون ذلك فائقاً!». وأضاف أن «الجميع اتفق مساء أمس على ذلك أيضاً».


في غضون ذلك، أوضح السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيرديو، اليوم، أن الملف الإيراني كان حاضراً في المحادثات التي دارت بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مبيناً لشبكة «سي إن بي سي» أن ترمب أبلغ شي بأن أي مساعدة تقدمها الصين لإيران ستكون «غير مقبولة على الإطلاق».


وقال السفير الأمريكي إن ترمب وشي أجريا «محادثة صريحة جداً ومفتوحة»، مبيناً أن الرئيسين بدآ في تطوير علاقة تقوم على قدر من الثقة.


وكان الرئيس الأمريكي قد استقبل نظيره الصيني في البيت الأبيض، في أول زيارة لشي إلى واشنطن منذ 11 عاماً، وتصدرت ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان وإيران جدول أعمال القمة.