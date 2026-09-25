3 مصابين وانهيار مبنى.. انفجار يهز قلب أثينا السياحي

هز انفجار قوي الحي السياحي التاريخي في وسط العاصمة اليونانية أثينا، اليوم (الجمعة)، متسبباً في انهيار مبنى سكني مكون من طابقين، وإصابة ثلاثة أشخاص، فضلاً عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل والمتاجر والسيارات في المنطقة.

ووقع الانفجار في حي بلاكا، أحد أشهر المناطق السياحية في أثينا، بالقرب من عدد من أبرز المعالم الأثرية، بينها الأكروبوليس ومعبد زيوس، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار.

وتسبب دوي الانفجار في تطاير الصخور وقطع الزجاج لمسافة امتدت إلى نحو ثلاثة شوارع من موقع الحادثة، بينما غطت سحب الدخان المنطقة المحيطة بالمعالم الأثرية الشهيرة.

فرق الإنقاذ تتدخل

وسارعت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، فيما باشرت السلطات عمليات الفحص والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية، كونستانتينا ديموغليدو، لهيئة الإذاعة العامة «ERT»، إن فرق الإطفاء لم تنتهِ بعد من معاينة موقع الانفجار، وبالتالي لم يتم تحديد سببه بصورة نهائية.

وأظهرت المشاهد من موقع الحادثة، المبنى وقد تحول إلى أنقاض، مع أجزاء معدنية ملتوية وشرفات محطمة وكتل خرسانية معلقة، بينما انتشرت آثار الدمار في المنطقة المحيطة.

ووصف أحد السكان المحليين، قوة الانفجار قائلًا إنه بدا وكأن المبنى والكتلة السكنية بأكملها قد تعرضا للانفجار.

مصابون وإنقاذ امرأتين

وأفادت السلطات بإصابة أحد المارة جراء الانفجار، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج امرأتين كانتا عالقتين داخل مبنى مجاور.

ونُقلت المرأتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لم توضح السلطات على الفور مدى خطورة الإصابات.

وبحسب مصدر في الشرطة، كان يقيم في المبنى الذي وقع فيه الانفجار خمسة أشخاص على الأقل، فيما كان جزء من العقار مؤجرًا للسياح.

ولم يكن من الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك أشخاص آخرون محاصرون داخل المبنى المتضرر، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ أعمال البحث والتأكد من سلامة المنطقة.

منطقة مكتظة بالسياح

ويُعد حي بلاكا من أكثر المناطق جذباً للسياح في أثينا، ويضم عدداً كبيراً من الفنادق وأماكن الإقامة قصيرة الأجل، إلى جانب المقاهي والمتاجر ومحلات بيع الهدايا.

وتشهد شوارعه الضيقة عادة حركة كثيفة من السياح، خصوصاً لقربها من الأكروبوليس ومواقع أثرية بارزة أخرى.

وأثار الانفجار حالة من الارتباك في المنطقة، بينما تواصل السلطات عمليات الفحص لتحديد سبب الانفجار وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات المجاورة.