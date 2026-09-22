كشف رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم (الثلاثاء)، أن العراق يمر بأزمة في السيولة المالية جراء تراجع معدلات إنتاج وصادرات النفط الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 94% لتأمين ميزانيتها، داعياً إلى توسيع الاستثمارات الأجنبية وتنويع الإيرادات لتجاوز هذه المرحلة.



وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه الحكومة المحلية في محافظة بابل، إن «العراق تأثر بالمستجدات والأحداث الإقليمية، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط وتصديره»، داعياً إلى خفض التوقعات والطموحات في الوقت الحالي، وتوضيح طبيعة المرحلة الاستثنائية للجمهور دون إثارة الخوف والرعب، مع التأكيد على أن الأزمة هي أزمة سيولة وليست أزمة إمكانات وثروات.



وأشار إلى خطط الحكومة لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط، مشدداً على أهمية تفهّم حاجة العراق إلى الاستثمارات الأجنبية، واعتماد شراكات إستراتيجية تصب في المصلحة الوطنية أولاً، وتسهم في تعظيم الإيرادات والشروع بعمليات الإعمار والتنمية.



كما دعا الحكيم، الحكومات المحلية إلى «تنويع مصادر إيراداتها لإحداث ثورة تنموية في المحافظات»، لافتاً إلى «أهمية استثمار المناطق الأثرية والحضارية في بابل لتنشيط القطاع السياحي، بالتزامن مع توجه الحكومة التركيز على محافظات بعينها لإحداث طفرة تنموية قبل الانتقال إلى باقي المحافظات».