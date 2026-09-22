توشحت مناطق المملكة بالأعلام الوطنية واللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، في مشهد جمالي غطّى الطرق والميادين والمباني والمرافق العامة، وشكّل مع الطبيعة الجبلية للمنطقة لوحات تعكس أجواء هذه المناسبة الغالية.

ميادين تتوشَّح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي (واس)

اعتزاز بالوطن

طرق تتوشَّح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي (واس)

وتزداد مظاهر الاحتفاء بهجةً مع حلول المساء، حين تتداخل الإضاءات الخضراء مع الأعلام المرفوعة في الطرق والميادين، في صورة تجسّد أسمى معاني الاعتزاز بالوطن، وتمنح المشهد العام طابعًا احتفاليًا يواكب المناسبة.

طرق تتوشَّح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي (واس)

عروض شعبية

طرق تتوشَّح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي (واس)

وتستعد المناطق لإقامة حفلات للأهالي تتضمن عروضًا شعبية وفلكلورًا وطنيًا وقصائد وطنية، إلى جانب فقرات تفاعلية للأطفال، وسط أجواء احتفالية تعم الطرق والميادين، مع توزيع الهدايا والأعلام الوطنية على الأهالي والزوار.