دشّن وكيل محافظة أرخبيل سقطرى، العميد ركن صالح علي السقطري اليوم (الأربعاء) دورة تدريبية في صناعة مشتقات الألبان، بمشاركة 75 مستفيدة، وذلك ضمن مشروع دعم مربي الثروة الحيوانية وإنتاج الغاز الحيوي للاستخدام المنزلي في اليمن – مبادرة بذرة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتُعد هذه الدورة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة في مجال صناعة مشتقات الألبان، وتهدف إلى إكساب 75 مستفيدة المهارات والمعارف اللازمة في مختلف الصناعات المرتبطة بالألبان، بما يسهم في تمكينهن اقتصادياً، والاستفادة من الثروة الحيوانية التي تزخر بها محافظة أرخبيل سقطرى.

وخلال التدشين أشاد وكيل المحافظة بالدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مثمنًا جهوده في دعم المشاريع التنموية والإنسانية في اليمن، مؤكداً أن الدورة تمثل فرصة مهمة للمستفيدات لتطوير مهاراتهن والاعتماد على أنفسهن، لاسيما مع ما يتضمنه المشروع من تزويدهن بالمعدات والأدوات اللازمة لصناعة مشتقات الألبان، بما يساعدهن على الانطلاق في تنفيذ مشاريعهن الخاصة.

من جانبه، أكد مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة، يحيى بن ماجد، أهمية إقامة مثل هذه الدورات النوعية، لما لها من أثر في تمكين المرأة، ودعم الإنتاج المحلي من مشتقات الألبان، وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المحافظة.

حضر التدشين مدير عام المعهد الفني والتدريب المهني بالمحافظة، عبدالله المعاولي، ومنسق ائتلاف الخير بسقطرى علي الزحقي.