أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، مساء أمس (السبت)، محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن رصدتهم قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وتعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين قبل اجتيازهم الحدود، فيما جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها عن حماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره.