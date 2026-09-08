​أكد مدير الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية عبدالناصر المملوح، أن القوات المسلحة اليمنية بالساحل الغربي تخوض معركة حاسمة لليوم السابع على التوالي ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً دحر كافة الأنساق الهجومية التي دفعت بها المليشيا، وإفشال الأطماع الإيرانية التي تستهدف الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب.

​وأوضح المملوح في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أن المعارك مستمرة وعلى أشدها في مختلف جبهات الساحل الغربي بمحاورها الثلاثة (محور البرح، محور سقم، ومحور الحديدة) إلى جانب قطاعات من محور تعز، مشيراً إلى أن هذه المواجهات تعد معركة «كسر عظم» خطط لها «الحرس الثوري الإيراني» منذ فترة، بغية فرضه السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي واستخدامه ورقة ضغط سياسية وعسكرية لخلط الأوراق وتخفيف الخناق المفروض عليه جراء الحصار الأمريكي.

​وكشف مدير الإعلام العسكري أن مليشيا الحوثي المدعومة من طهران دفعت خلال الساعات الماضية بكل ثقلها العسكري وشنت هجمات بأنساق متعددة على محور البرح بقطاعيه (الكدحة والبرح)، موضحاً أن هذا التصعيد الميداني جاء بالتزامن مع تصريحات مصدر إيراني مسؤول ادعى فيها أن بلاده ستفاجئ العالم بحدث مزلزل بعيداً عن مضيق هرمز، وهو ما ينسجم مع المحاولات الفاشلة لاستهداف باب المندب.

​وشدد المملوح على أن القوات المسلحة اليمنية بالساحل الغربي تمكنت من دك التجمعات المهاجمة وتكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مؤكداً أن أحلام النظام الإيراني وأدواته (الحوثيين) ستتحطم تماماً أمام يقظة وصمود القوات المسلحة.