صعق القادسية ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف في الشوط الأول من المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يقلص الأهلي الفارق في الشوط الثاني لتصبح النتيجة 3-2.



دخل القادسية المواجهة بقوة، ونجح الهولندي تيجاني ريندرز في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف محمد أبو الشامات الهدف الثاني مستفيداً من التفوق القدساوي والارتباك الذي ظهر على دفاع الأهلي، فيما عاد ريندرز ليوقع على الهدف الثالث والثاني له شخصياً قبل نهاية الشوط الأول، ليذهب أصحاب الأرض إلى غرفة الملابس بأفضلية كبيرة بثلاثية نظيفة.



وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة إلى أجواء المواجهة ونجح في تسجيل هدفين، ليقلص الفارق إلى 3-2.



وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند 9 نقاط، فيما رفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة.