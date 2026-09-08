كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس الاتحاد بريدراغ رايكوفيتش، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام النصر، التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين لهدف، عن معاناته من تمزق في عضلات جدار البطن اليمنى.



وأوضحت الفحوصات أن مدة الغياب تتحدد حسب درجة التمزق، إذ تراوح بين أسبوع و3 أسابيع في حال التمزق البسيط، ومن 3 إلى 6 أسابيع في حالة التمزق المتوسط، فيما قد تصل إلى ما بين 6 و12 أسبوعاً أو أكثر في حال كان التمزق قوياً.



وأشارت المؤشرات الأولية إلى أن عودة الحارس الصربي ستكون بعد فترة التوقف الدولية القادمة، على أن يغيب بشكل مؤكد عن مواجهتَي الفيصلي في دوري روشن، والشمال القطري في دوري أبطال آسيا.



ويُعد رايكوفيتش من الركائز الأساسية في تشكيلة الاتحاد، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل كبير في حماية عرين العميد خلال منافسات الموسم الجاري.