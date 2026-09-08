اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (الثلاثاء) إيران بالوقوف وراء هجمات الحوثيين الأخيرة على الأراضي السعودية، موضحاً أن الولايات المتحدة «تراقب هذه الأحداث عن كثب».



وقال روبيو للصحافيين: «الحوثيون، من نواحٍ عديدة، عملاء ووكلاء للإيرانيين. أعتقد أن إيران تقف وراء بعض هذه الأحداث بوضوح»، موضحاً أن علاقة بلاده بالسعودية متينة.



وأضاف: «تربط الولايات المتحدة علاقة عسكرية دفاعية متينة مع السعودية»، مشيراً إلى أن الجيش اليمني يتصدى للهجمات الحوثية.



شدد روبيو بالقول: «أعتقد أن هناك بعض العمليات البرية أيضاً، حيث تتصدى القوات اليمنية للحوثيين وتصد بعض محاولاتهم للتقدم البري».



وعن التعاون العسكري قال روبيو: «أما فيما يخص الجانب الدفاعي، فأفضّل ترك الأمر لوزارة الحرب، لا أعتقد أنه سيصدر أي بيان بهذا الشأن اليوم».



وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال إن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، مشدداً على أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها، في الوقت الذي أبقى فيه الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية للتعامل مع مليشيا الحوثي.



وقال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية «لن تتردد في دعم ما يحقق مصالح اليمن والمنطقة»، مؤكداً أن المملكة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها والدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات.



وتزامنت تصريحات روبيو مع إعلان الجيش اليمني إطلاق عملية في منطقة الكُدحة غربي تعز، والسيطرة على عدد من المواقع بينهم منطقتي المكازمة والميهال.



ونفذ الطيران اليمني اليوم، غارات جوية على مواقع المليشيا وتجمعاتها في قرية الرحبة بمديرية جبل حبشي غربي تعز.