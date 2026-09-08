حقق الاتحاد فوزاً صعباً على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ليواصل العميد نتائجه الإيجابية ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم.



وجاءت الإثارة في الشوط الأول، بعدما افتتح جورج التسجيل لمصلحة الاتحاد عند الدقيقة 43، قبل أن يتمكن الفيحاء من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق ريميسيرو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه بحثاً عن هدف التقدم، ليحصل على ركلة جزاء ترجمها يوسف النصيري بنجاح عند الدقيقة 68، مانحاً فريقه هدف الانتصار الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1.



وبهذا الانتصار، رفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادل في مباراتين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الـ11، من فوز واحد وتعادلين مقابل ثلاث هزائم.



ويعزز الاتحاد بهذا الفوز تفوقه التاريخي في مواجهاته أمام الفيحاء بدوري المحترفين، بعدما التقى الفريقان في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها الاتحاد 10 انتصارات مقابل 4 انتصارات للفيحاء، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، وسجل لاعبو الاتحاد 33 هدفاً مقابل 16 هدفاً للفيحاء.