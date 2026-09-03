أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، عن قناعته بوجود فرصة لحل الصراع في أوكرانيا، واصفاً تحذيرات كييف بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي بـ«إرهاب دولة».



وقال بوتين في منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا: إن عدداً من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية، مضيفاً: «لكن في نهاية المطاف، يجب أن تحل الدولتان المنخرطتان في الصراع (روسيا وأوكرانيا) المشكلة. هذا هو النهج الصحيح».



وأعرب بوتين عن امتنانه لكل من يحاول المساهمة في حل هذه القضية، قائلاً: هل هناك فرصة؟ برأيي، نعم هناك فرصة.



وكان بوتين أكد في وقت سابق أن الاتصالات بين الجانبين الأمريكي والروسي مستمرة، وأن موسكو لا تعارض التعامل مع أي طرف يمكنه المساهمة بصورة إيجابية في مفاوضات أوكرانيا.



وأبدى الرئيس الروسي ترحيبه بالتعامل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبيناً أن موسكو ترحب دائماً بالضيوف الأمريكيين.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فتح الباب أمام عقد قمة جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه ربط اللقاء هذه المرة بوجود استعداد فعلي للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا.



من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه يريد عقد قمة مع بوتين عندما يكونان مستعدين لإبرام اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.