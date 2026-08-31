توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) بالرد على أي هجوم إيراني يستهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للإيرانيين.



ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن ترمب قوله: «إن الولايات المتحدة اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها طهران أمس باستثناء صاروخ واحد لم يشكل خطراً»، موضحاً أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء.



وشكك ترمب في إمكانية الوثوق بالإيرانيين لإبرام اتفاق، مبيناً أن العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على النظام الإيراني بدأت تؤتي ثمارها بقوة.



وقال ترمب إن إيران أصبحت دولة فاشلة، معتبراً أنها تعاني ضعفاً في قدراتها العسكرية وتدهوراً اقتصادياً حاداً.



ولفت ترمب في تدوينات على منصته «تروث سوشيال» إلى أن السلطات الإيرانية غير قادرة على دفع رواتب الجنود ورجال الشرطة، بينما تشهد ارتفاعاً للتضخم وتفقد العملة المحلية قيمتها.



واتهم الرئيس الأمريكي طهران بقمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك. وانتقد ترمب ما وصفها بـ«الأخبار الزائفة» و«الأكاذيب» المرتبطة بإيران.



من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، (الإثنين)، إن إيران تأخذ العقوبات الأمريكية المفروضة عليها على محمل الجد، وإنها ترد الآن لأنها تتكبد خسائر اقتصادية، مضيفاً: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً».



في المقابل، قال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز» اليوم إن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلاً بين الولايات المتحدة وإيران مواجهة محدودة.