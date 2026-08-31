أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، اليوم (الإثنين)، أن حالة «اللاحرب واللاسلم» لا يمكن أن تشكل حلاً مستداماً للأزمة، خصوصاً في ظل استمرار سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تستدعي حلولاً سياسية واقعية ومستدامة تتجاوز التصعيد وتفتح الطريق أمام معالجة جذور الأزمة.

حلول سياسية تعالج الأزمة

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن المطلوب اليوم هو التوصل إلى حلول سياسية واقعية ومستدامة، تتعامل مع الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، وتؤسس لمسار قادر على إنهاء حالة التوتر وعدم الاستقرار.

«هرمز».. عودة الملاحة

وأشار إلى أن بداية تجاوز التصعيد تستوجب عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، بما يسهم في خفض التوتر وتهيئة الظروف أمام مسار سياسي أكثر استقراراً.

مقاربة تتجاوز التفاهم السابق

وشدد قرقاش على أهمية الوصول إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة، بما يفضي إلى معالجة مستدامة للأزمة بعيداً عن استمرار التصعيد.