كشفت رومانيا، اليوم (الخميس)، تدمير إحدى طائراتها المقاتلة مسيّرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود.



وأكد وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا، في منشور على «فيسبوك»، أن مقاتلة من طراز «إف-16» تصدت للمسيّرة البحرية المحملة بالمتفجرات على بعد مئات الأمتار من مشروع الغاز «نيبتون ديب» في البحر الأسود، مشيراً إلى أن المسيّرة لم تكن آتية من أوكرانيا المجاورة.



جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية تقوم بمهمة في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي أسقطت مسيّرة خرقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا، مبينة أن اعتراض المسيّرة القادمة من مولدافيا تم بواسطة طائرة «إف-18». وذكرت احتمال سقوط حطام في موقع غير مأهول في منطقة غالاتي قرب الحدود الأوكرانية، وهو ما أكده وزير الدفاع الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي قال إن سلاح الجو الإسباني أظهر احترافاً استثنائياً في الدفاع عن المجال الجوي الأوروبي.



وتعرضت بولندا ودول البلطيق الواقعة على الخاصرة الشرقية للحلف الأطلسي مراراً لتوغل مسيّرات في مجالها الجوي.