انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عثمان القرشان القرني، في محافظة الطائف، وأُديت الصلاة عليه في المسجد الحرام، ودُفن في مقبرة الشهداء.

والفقيد والد الشيخ عبدالله بن محمد القرني، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة سابقًا، وعثمان ودايل من منسوبي القوات المسلحة سابقًا، وعلي من منسوبي التعليم، وفيصل من القطاع الخاص.

وتلقى الشيخ عبدالله القرني عددًا من اتصالات التعازي والمواساة من الأمراء ووزراء، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء في الطائف (السبت) و(الأحد)، فيما يُقام العزاء غدًا (الإثنين) بمنزل ابنه عبدالله في حي البساتين، بجوار مسجد التقوى في جدة.