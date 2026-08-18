حذرت روسيا بريطانيا من «عواقب لا مفر منها» إذا استمرت في تزويد أوكرانيا بطائرات مسيّرة تُستخدم في شن هجمات بعيدة المدى على أهداف داخل أراضيها.



وأعلنت موسكو، اليوم (الثلاثاء)، تعرض العاصمة لهجوم أوكراني واسع باستخدام مئات المسيّرات.



عواقب لا مفر منها



وجاء التحذير الروسي عبر سفارة موسكو في لندن، رداً على تقرير نشرته صحيفة «تايمز» السبت الماضي، كشف استخدام طائرات مسيّرة بريطانية الصنع للمرة الأولى في هجمات بعيدة المدى ضد روسيا.



وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته عبر «تليغرام»، إن «تصرفات لندن» ستترتب عليها «عواقب لا مفر منها»، مضيفة أن بريطانيا «ستضطر إلى تحمل مسؤولية ذلك».



وأضافت السفارة: «كلما تعمقت مشاركتها في الصراع وزاد دعمها لآلة كييف الإرهابية، ارتفع الثمن الذي سيتعين عليها دفعه».



وتستخدم أوكرانيا طائرات مسيّرة بعيدة المدى لاستهداف منشآت داخل روسيا، بينها مصافي نفط ومنشآت لوجستية. ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية ما إذا كانت طائرات مسيّرة بريطانية الصنع قد استخدمت في الهجمات.



حزمة تمويل لأوكرانيا



وأعلنت بريطانيا في يونيو أنها سترسل إلى أوكرانيا 150 ألف طائرة مسيّرة بحلول نهاية عام 2026، ضمن حزمة تمويل تبلغ 752 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 996 مليون دولار.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، رداً على التحذير الروسي، إن بلاده «تقف جنباً إلى جنب مع أوكرانيا»، وإنها ملتزمة بتوفير المعدات التي تحتاج إليها «للدفاع عن نفسها ضد الغزو غير القانوني الذي يشنه بوتين».



ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حذرت موسكو بصورة متكررة بريطانيا وحلفاء غربيين آخرين من أن دعم كييف وتزويدها بالمعدات قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية ويزيد مخاطر اتساع نطاق المواجهة.



وتزامن التحذير الروسي مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن أوكرانيا أطلقت 620 طائرة مسيّرة على العاصمة وضواحيها خلال الساعات الأولى من الثلاثاء، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على موسكو.



وقال سوبيانين إن القوات الروسية أسقطت 180 طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو، فيما كانت فرق الإنقاذ تعمل في مواقع سقوط الحطام.



طائرات مسيّرة أوكرانية



وفي المقابل، قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن طائرات مسيّرة أصابت مستودعاً لشركة التجارة الإلكترونية الروسية «وايلدبيريز» ومنشآت أخرى قرب العاصمة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلة تبلغ 10 سنوات.



وقالت الشركة إن المستودع تعرض لأضرار طفيفة بعدما اصطدم حطام طائرات مسيّرة بأحد جدرانه.



وأبلغت مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا، بينها شبه جزيرة القرم، عن تعرضها لهجمات أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيّرة.



وقالت شركة «كريمنيرجو»، أكبر مزود للطاقة في القرم، إن مناطق سكنية جنوب شبه الجزيرة تعرضت لهجمات خلال الليل. وأضافت أن الهجمات تسببت في انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق سكنية، مشيرة إلى أن وضع إمدادات الطاقة لا يزال صعباً في شمال غرب وشرق وجنوب القرم.