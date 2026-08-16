أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم (الأحد)، ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي بالتنسيق مع إقليم كردستان. واستردت المحكمة نحو 60 كيلوغراماً من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات فارهة، في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي.



وأكد القضاء العراقي أن السلطات مستمرة بالتحقيق وملاحقة متورطين آخرين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.



وأضاف القاضي المختص أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والسيارات المذكورة، مؤكداً استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين، وصولاً إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.



وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أعلنت أواخر يوليو الماضي ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.



وذكر القضاء في بيان أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط 27 مليار دينار عراقي، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».



وأضاف القاضي المختص أن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ الذي كان مخبأ لدى عدد من الأشخاص، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.



وكشف القضاء العراقي أن حجم المضبوطات بقضية الجميلي بلغت حتى الآن 213 مليار دينار و12 مليون دولار، فضلاً عن 400 كيلوغرام من الذهب.