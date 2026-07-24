تشهد الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد، اليوم (الجمعة)، مع تبادل الطرفين هجمات دامية استهدفت مدناً ومنشآت داخل أراضي كل منهما، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي قرب كييف. وأفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف بأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على صد هجوم روسي. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من صواريخ تتجه نحو العاصمة.



وأسفر قصف روسي على مدينة سلوفيانسك القريبة من خطوط المواجهة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين إثر غارتين روسيتين استهدفتا مدينة سلوفيانسك في منطقة دونيتسك، القريبة من خطوط المواجهة شرقي البلاد. وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين إن القوات الروسية ألقت قنبلتين جويتين على المدينة (الجمعة)، ما أسفر عن أضرار واسعة طالت عشرة منازل خاصة، ومنشأة تجارية، إضافة إلى مقر القنصلية الفخرية لجمهورية لاتفيا. ودعا فيلاشكين سكان المدينة إلى إخلائها في ظل استمرار المخاطر الأمنية والقصف الروسي المتكرر على المنطقة.



فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجوم أوكراني استهدف منشأة في مقاطعة كيروف بوسط روسيا. وقال حاكم المقاطعة ألكسندر سوكولوف إن الهجوم أسفر عن سقوط 32 ضحية، بينهم ستة قتلى لقوا حتفهم في موقع الهجوم، فيما تلقى المصابون العلاج في المستشفيات.



وأكد حاكم منطقة لينينجراد ألكسندر دروزدينكو، أن مستودعاً تابعاً لشركة وايلدبيريز الروسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في المنطقة قرب سان بطرسبرج اشتعلت فيه النيران بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.



وأضاف أن ثلاثة أصيبوا. وقالت وايلدبيريز إن العمل في موقعين لوجستيين تابعين لها في المنطقة توقف. وأخلت الشركة مستودعها في شبه جزيرة القرم من العاملين، مؤكدة أن الهجوم الأحدث لم يسفر عن إصابة أي من العاملين لديها. وقتل ثمانية في هجمات 18 يوليو على مراكز لوجستية في مدينتي كوتوفسك وإلكتروستال.



وتعرضت خمسة مستودعات لنفس الشركة، تشكل نحو عشرة بالمئة من طاقتها الاستيعابية اللوجستية، لهجمات منذ 18 يوليو. وتعتبر أوكرانيا الشركة جزء من البنية التحتية التي تدعم الجيش الروسي، بينما نفت روسيا تعامل وايلدبيريز في أي إمدادات عسكرية.