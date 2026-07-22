أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم (الأربعاء) ضبط 13 مليار دينار (10 ملايين دولار أمريكي)، و400 ألف دولار أمريكي، و40 سبيكة ذهبية في قضية الجميلي بمحافظة صلاح الدين، مؤكداً استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال القاضي ضياء جعفر قوله: إن «التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق مستمرة»، موضحاً أن المحكمة استردت، اليوم، مبلغاً قدره 1,143,847,719 ديناراً عراقياً، عن جريمة احتيال مالي.



وأضاف أن «هذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام».



وفي سياق متصل، أوضح القاضي أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي، و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات.



وأضاف أن «التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها».



في غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، سلسلة تغييرات واسعة في عدد من المناصب العسكرية والأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية، وسط توقعات بموجة تغييرات إضافية خلال الفترة القادمة.