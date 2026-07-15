اعترضت وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الأردني، اليوم، ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن عملية الاعتراض والإسقاط نُفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرًا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وشدّد على أن القوات المسلحة الأردنية ترفض أي انتهاك لسيادة الأردن أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة أجوائها ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.