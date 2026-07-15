بعد ما يقرب من 27 عاماً منذ مشاركتهما في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، يعود الثنائي محمد هنيدي ومنى زكي للاجتماع مجدداً على شاشة السينما من خلال فيلم «الجواهرجي»، الذي يعرض في دور السينما بالوطن العربي اعتباراً من 5 أغسطس القادم.

أجواء كوميدية

كشف البوستر الرسمي لفيلم «الجواهرجي» عن الطابع الكوميدي للعمل، إذ يظهر محمد هنيدي ومنى زكي في مواجهة تحمل الكثير من المفارقات في إشارة إلى المواقف الساخرة التي تجمعهما خلال أحداث الفيلم.

وروّج محمد هنيدي للفيلم عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، وكتب تعليقاً جاء فيه: «استنوا الجواهرجي.. فيلم جديد للعلاقات اللي محتاجة تجديد».

قصة اجتماعية كوميدية

يحمل الفيلم شعار «فيلم جديد للعلاقات اللي محتاجة تجديد»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي يناقش العلاقات الزوجية وما يطرأ عليها من مواقف وتحديات بطريقة خفيفة ومليئة بالمفارقات.

صناع الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي كل من لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.

يمثل فيلم «الجواهرجي» عودة محمد هنيدي للتعاون مع منى زكي على الشاشة الكبيرة بعد ما يقرب من 27 عاماً من نجاحهما في «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، كما يجدد هنيدي شراكته الفنية مع لبلبة لأول مرة منذ مشاركتهما في فيلم «وش إجرام».

أعمال أخرى

وفي سياق آخر، يواصل محمد هنيدي التحضير لفيلمه الجديد «عم قنديل»، الذي تحول من مشروع مسلسل كان مقرراً لرمضان إلى عمل سينمائي، من تأليف يوسف معاطي وإخراج حسين المنباوي، ويشارك معه في بطولته داليا مصطفى، محمود حافظ، حسام داغر، إلى جانب عدد من الفنانين.